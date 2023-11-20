Парламент Румынии одобрил пенсионную реформу, проведения которой требовали в Евросоюзе

Этот нормативный акт предусматривает повышение пенсий в стране с 1 января 2024 года на 13,8% и второе повышение с 1 сентября 2024 года по завершении перерасчета

БУХАРЕСТ, 20 ноября. /ТАСС/. Парламент Румынии принял закон о пенсиях. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Правительственный законопроект был одобрен большинством голосов в Палате депутатов (нижней палате парламента), ранее за него проголосовал Сенат (верхняя палата). Теперь нормативный акт должен быть утвержден президентом Румынии. Спикер Палаты депутатов Марчел Чолаку заявил после голосования, что принятый закон является "правильным, предсказуемым и устойчивым".

Пенсионная реформа - один из пунктов Национального плана восстановления и устойчивости, принятого в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU). Ее проведение является условием для получения Румынией европейских фондов в €3,1 млрд. Чтобы уложиться в сроки, определенные Еврокомиссией, закон был принят по ускоренной процедуре.

Нормативный акт предусматривает повышение пенсий в Румынии с 1 января 2024 года на 13,8% и второе повышение с 1 сентября 2024 года по завершении перерасчета. Для получения пенсии необходим трудовой стаж минимум в 15 лет. До 2035 года будет введен одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин - 65 лет. Согласно закону, пенсии почти 4,8 млн румын будут пересчитаны по новому алгоритму.

Парламентская оппозиция выступала против закона, утверждая, что неясны источники финансирования предусмотренного правительством повышения пенсий. По словам премьера, необходимые средства будут получены в результате борьбы с уклонением от уплаты налогов, однако оппозиция и профсоюзы убеждены, что бремя расходов будет взвалено на частный сектор путем повышения налогов.

Кроме того, оппозиция утверждала, что закон носит популистский характер, так как в 2024 году в Румынии запланированы местные, парламентские и президентские выборы. Закон однако был принят, поскольку правящая коалиция в составе Социал-демократической партии и Национал-либеральной партии располагает в парламенте значительным большинством.