20 ноября, 20:09
Палестино-израильский конфликт

В ВОЗ считают, что немедленный конец конфликта не разрешит кризис здравоохранения в Газе

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан выразил опасения насчет последствий массовой миграции людей из-за проведения Израилем наземной операции

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Проблемы в сфере здравоохранения в секторе Газа сохранятся, даже если палестино-израильский конфликт завершится через день. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге для журналистов.

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"1,7 млн человек были перемещены, это в два или даже три раза больше численности населения, которое проживает к югу от Вади-Газы. И они могут использовать треть больничных коек в менее чем трети больниц. Так что даже если завтра утром эта война закончится за счет прекращения огня, мы все равно останемся с огромной проблемой", - сказал он.

Райан добавил, что сейчас большая часть населения сконцентрирована на юге палестинского анклава, ВОЗ опасается последствий массовой миграции людей из-за проведения Израилем наземной операции. "Трагедия еще больше усугубится, особенно в области здравоохранения", - предупредил директор программы, отметив, что у огромной части населения побережья на западе анклава не будет даже возможности найти убежище. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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