20 ноября, 19:54
Военная операция на Украине

Глава Минобороны Украины назвал "натофикацию" страны одним из приоритетов

Рустем Умеров добавил, что обсудил с американским коллегой "текущие и будущие возможности Киева на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Украины сделали выбор в пользу вступления в Североатлантический альянс, поэтому "натофикация" страны - это один из приоритетов Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 20 ноября 2023 года

"Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому "натофикация" - это один из главных приоритетов Министерства обороны", - написал Умеров в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что обсудил с американским коллегой "текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что настал момент пригласить страну в НАТО. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что в НАТО Украина не может вступить в условиях военных действий на ее территории. Тем не менее власти республики ожидали получить приглашение в альянс на его саммите в Вильнюсе в июле 2023 года. Однако тогда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на УкраинеУмеров, Рустем Энверович
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