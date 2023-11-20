ЦИК Белоруссии готов аккредитовать наблюдателей от ОБСЕ в случае их приглашения в страну

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко заявил, что в Белоруссии "не регулируют" деятельность аккредитованных в стране иностранных наблюдателей на выборах

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова аккредитовать в качестве наблюдателей на предстоящих весной 2024 года парламентских и местных выборах представителей ОБСЕ в случае, если они будут приглашены в страну компетентными национальными субъектами. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"Относительно ОБСЕ. Если они будут приглашены для наблюдения за выборами, ЦИК проведет необходимые процедуры по аккредитации", - сказал он в интервью телекомпании СТВ.

Карпенко напомнил, что приглашение наблюдателей от ОБСЕ - "не совсем компетенция Центральной избирательной комиссии". "Избирательным законодательством определены субъекты, кто приглашает иностранных наблюдателей. Это президент нашей страны, это министерство иностранных дел, это правительство нашей страны, обе палаты парламента и Центральная избирательная комиссия", - сказал Карпенко.

"ЦИК, как правило, приглашает руководителей центральных избирательных органов стран СНГ, стран, с которыми мы взаимодействуем в рамках Международной ассоциации избирательных органов, в которую входит 111 стран. Понятно, что все 111 стран мы приглашать не будем, но, во всяком случае, мы намерены пригласить руководства центральных избирательных комиссий стран СНГ", - отметил председатель белорусской ЦИК.

Он заявил, что в Белоруссии "не регулируют" деятельность аккредитованных в стране иностранных наблюдателей на выборах. "В этом плане у нас открытая система, и мы готовы оказать необходимую помощь. Выпустим методические рекомендации для международных наблюдателей и экспертов, предоставим им возможность здесь и проживания, и питания, и транспортного обслуживания, <...> для того, чтобы они могли увидеть избирательный процесс и дать ему соответствующую оценку", - сказал Карпенко.

"Мы выборы проводим для себя, для своей страны. Это наше внутреннее дело. И уж точно мы не обязаны отчитываться ни перед какими европейскими структурами ни относительно нашего законодательства, ни относительно тех избирательных процедур, которые предусмотрены избирательным законодательством. И мы этого делать соответственно не будем", - подчеркнул председатель ЦИК Белоруссии.

Предстоящие выборы

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.

Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.