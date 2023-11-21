21 ноября, 01:00
Военная операция на Украине

Пленный рассказал об обстреле сдающихся украинцев артиллерий ВСУ

Андрей Лукьянов считает, что командование не заинтересовано в возвращении своих военнослужащих на родину и сохранении жизней личного состава

ТАСС, 21 ноября. Пленный украинский мобилизованный Андрей Лукьянов рассказал об обстреле группы бойцов, сдающихся ВС РФ со стороны ВСУ. По его словам, украинские артиллеристы пытались убить бойцов, чтобы те не попали в плен.

"В октябре 2023 года российские военнослужащие взяли нас в плен, трех человек, на позиции "Паклан". Во время того, как они нас переводили, положили на землю, по нам был открыт огонь на поражение со стороны ВСУ стреляли точно они. Они пытались нас убить, чтобы мы не попали в плен", - сказал Лукьянов на видеозаписи, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Он отметил, что такие действия украинской артиллерии свидетельствуют о том, что командование не заинтересовано в возвращении своих военнослужащих на родину и сохранении жизней личного состава. 

Теги:
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