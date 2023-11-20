США не намерены отказываться от технологий SpaceX из-за высказываний Маска

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что администрация Соединенных Штатов по-прежнему считает риторику предпринимателя неуместной

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не планируют искать замену технологиям, разработанным компанией SpaceX, из-за скандальных высказываний ее владельца, предпринимателя Илона Маска, которые американская общественность сочла антисемитскими.

"Я не знаю о каких-либо попытках это сделать", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, планирует ли американская администрация отказываться от технологий SpaceX или искать им замену. "Партнерство между государственным и частным сектором приносит реальную пользу, когда речь идет об угрозах и вызовах национальной безопасности. Частный сектор предлагает инновации, от которых было бы глупо отказываться", - подчеркнул он.

Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что администрация США по-прежнему считает риторику Маска неуместной. "Мне неизвестно о каких-либо усилиях, направленных на то, чтобы снять нашу озабоченность его риторикой. <...> Но это не означает, что мы соглашаемся с антисемитской риторикой, которую он распространяет, или в какой-либо форме потворствуем ей", - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь ушла от ответа на вопрос о том, планирует ли Белый дом приостановить использование аккаунта в принадлежащей Маску социальной сети X (ранее Twitter). Она также не стала уточнять, связывались ли с Маском представители американской администрации. "Мне нечего сообщить о каких-либо разговорах, но мы определенно продолжим осуждать любые ненавистнические высказывания, которые представляют опасность", - сказала Жан-Пьер.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Предприниматель согласился с утверждением.

Газета The Washington Post также сообщила, что Маск ранее ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в принадлежащей ему соцсети X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Издание отмечает, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.