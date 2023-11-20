В США заявили, что с нетерпением ждут работы с избранным президентом Аргентины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал Аргентину "потрясающим партнером в регионе"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают начала сотрудничества с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Аргентина - это потрясающий партнер в регионе, и у нас много общих ценностей, - сказал он. - Так что мы с нетерпением ждем работы с ним [Милеем] и его командой".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения Аргентины с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами. Он считает приоритетными союзниками Израиль и США.