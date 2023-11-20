20 ноября, 20:18
Военная операция на Украине

Орбан попросил граждан Венгрии не поддерживать военную помощь Украине

Премьер-министр республики предложил всем соотечественникам высказать свое мнение по этим вопросам, которые включили в анкеты, разосланные по почте в ходе начавшихся в стране национальных консультаций

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил граждан страны не поддаваться давлению руководства Евросоюза и не поддерживать предоставление дополнительных вооружений и финансовой помощи Украине. Глава правительства предложил всем соотечественникам высказать свое мнение по этим вопросам, которые включены в анкеты, разосланные по почте в ходе начавшихся в стране национальных консультаций.

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Орбан отметил, что речь идет о защите государственного суверенитета, и по этому поводу намечаются "серьезные дебаты" в ЕС. "Брюссельские бюрократы вновь хотят сказать нам, как жить: они хотят дать Украине больше денег и больше оружия, они хотят, чтобы у нас не было сокращений расходов на ЖКХ, если у них их нет, и они хотят, чтобы мы, венгры, впустили к себе мигрантов", - заявил премьер.

"Но мы - венгры, и мы не хотим танцевать под дудку Брюсселя", - подчеркнул глава правительства в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Орбан показал, что заполнил анкету, полученную по почте, и отослал ее обратно для подведения итогов национальных консультаций, которые продлятся в Венгрии до 10 января.

Правительство рассчитывает таким образом заручиться поддержкой граждан для ведения переговоров с лидерами ЕС. Из 11 вопросов, включенных в анкету, 4 касаются Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи, а также об импорте украинского зерна. Кроме того, авторы социологического исследования решили поинтересоваться мнением соотечественников о нелегальной миграции и мерах социальной поддержки населения. Респондентов просят также сообщить о своем отношении к ЛГБТ-пропаганде и финансированию политических партий из-за рубежа.

Венгерские власти уже несколько раз проводили национальные консультации, рассылая по почте анкеты и создавая для этого специальный сайт, на котором можно ответить на все вопросы в режиме онлайн. Своеобразный опрос носит добровольный характер. В прошлый раз такие консультации проходили в 2022 году и касались отношения к санкциям ЕС против России. В них приняли участие более 1 млн 360 тыс. человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. До этого национальные консультации затрагивали миграцию и пандемию коронавируса. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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