20 ноября, 20:16
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении одного из командных центров ХАМАС в Газе

По данным ЦАХАЛ, по району Зейтун нанесли авиаудар, в результате которого была уничтожена группа радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа против палестинского радикального движения ХАМАС взяли под контроль несколько важных объектов, включая один из командных центров радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, войска ведут активные бои с батальоном военного крыла ХАМАС, который, по данным израильской армии, является одним из главных подразделений противника, действующих в районе Зейтун в Газе. "Военнослужащие 188-й бригады установили оперативный контроль над несколькими ключевыми объектами батальона "Зейтун", включая командный центр командира бригады "Город Газа" и центральный штаб батальона. Военнослужащие прочесали район, обнаружили много оружия и по окончании поисков уничтожили командный центр командира бригады", - говорится в сообщении.

Помимо этого, проинформировали в армии, по району Зейтун был нанесен авиаудар, в результате которого была уничтожена группа радикалов. Войска заявили об обнаружении ракетного цеха в здании одной из мечетей в Газе. "В последние дни военнослужащие обнаружили лабораторию по производству ракет и взрывчатых веществ, шахту туннеля, большое количество оружия и беспилотник внутри мечети", - уточнила пресс-служба. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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