20 ноября, 20:28
Палестино-израильский конфликт

США продолжают переговоры с Израилем об увеличении помощи Газе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты хотят "видеть более длительные гуманитарные паузы"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с властями Израиля об увеличении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Мы продолжаем вести переговоры и обсуждать с правительством Израиля весь спектр гуманитарных вопросов. Как сказал президент [США Джо Байден], как сказал госсекретарь [США Энтони Блинкен], мы хотим видеть более длительные [гуманитарные] паузы. Мы хотим, чтобы поступало больше гуманитарной помощи", - сказал Миллер, отказавшись предоставить иные детали переговоров.

"Как вы знаете, в пятницу (17 ноября - прим. ТАСС) власти Израиля впервые объявили о соглашении, позволяющем ввозить больше топлива через контрольно-пропускной пункт "Рафах", до 140 тыс. л топлива каждые 48 часов, чтобы снабжать телекоммуникационные сети в Газе", - продолжал он. Как пояснил Миллер, топливо необходимо для обеспечения работы экстренных служб, доставки гуманитарной помощи, электроснабжения больниц и других ключевых объектов и поддержания властями связи с гражданами США в секторе. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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