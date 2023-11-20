ЦИК Белоруссии прорабатывает с правоохранителями вопросы защиты организаторов выборов

Голосование запланировали на 25 февраля

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии прорабатывает с правоохранительными органами республики вопросы обеспечения безопасности организаторов назначенного на 25 февраля 2024 единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"Сегодня законодательством закреплено, что все члены [избирательных] комиссий законодательно находятся под защитой нашего закона. <...> Ко всему прочему законодательство предусматривает соответствующую ответственность для тех, кто попытается каким-то образом угрожать либо, не дай бог, применять какую-то физическую силу к членам комиссии и прочее. <...> Поэтому это взаимодействие будет осуществляться. Эти вопросы мы, конечно же, обсуждаем с правоохранительными органами, и схема соответствующая будет выстроена", - сказал он в интервью телекомпании СТВ.

Карпенко отметил, что ЦИК, в том числе и по соображениям обеспечения безопасности членов избиркомов, не планирует, как раньше, публиковать персональные списки членов комиссий. "Законодательством у нас предусмотрено, что мы теперь не будем [публиковать] вот этот обобщенный список всех членов комиссий. <...> Мы будем в единый день голосования формировать порядка 7 тыс. [избирательных комиссий], в общей сложности больше 70 тыс. человек будет задействовано в работе таких комиссий. И вы представляете, [на предыдущих выборах] мы печатали список всех этих граждан с их персональными данными <...>. Но, как говорится, хотели же взять пример из демократических государств и показать, что у нас открытая система. А в итоге получили буллинг, травлю этих людей. <...> Потому что эти списки становятся вдруг объектом изучения, что тут греха скрывать, различных специальных служб, в том числе соседних недружелюбных государств. Вот мы сами создавали эти условия. Теперь мы этого делать не будем", - сказал Карпенко.

Он подчеркнул, что отказ от публикации этих членов избирательных комиссий "не значит, что члены комиссии будут безымянными", при необходимости председатель комиссии будет обязан представиться. "А по большому счету эта информация для рядового избирателя абсолютно не нужна, потому что избиратель выполняет свою функцию, а комиссия выполняет свою функцию, предусмотренную законодательством. Поэтому мы в этом плане попытались обезопасить [членов избиркомов]. <...> К сожалению, сегодня против нас идет какое-то определенное гибридное воздействие. Используются разные способы", - указал председатель ЦИК Белоруссии.

Выборы 2024 года

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в верхнюю палату, Совет Республики, от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня по восемь членов Совета Республики. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.

Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.