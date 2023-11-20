ООН убеждена, что поставляемое в Газу топливо используется по назначению

Как заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, нынешний объем поставок не может удовлетворить даже минимум нужд населения палестинского анклава

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) гарантирует, что поставляемое в сектор Газа топливо используется исключительно по назначению. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Его спросили, может ли ООН гарантировать, что топливо не попадает в руки боевиков радикального движения ХАМАС, а используется по назначению, в том числе направляется в больницы. "БАПОР обладает десятками и десятками лет опыта работы в Газе, на протяжении которых [агентство] гарантировало, что деньги и поставки попадают тем, кому предназначены. Топливо идет на работу учреждений ООН, центров здравоохранения и прочих. Насколько мне известно, топливо находится в распоряжении ООН", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что нынешний объем поставок топлива не может удовлетворить даже минимум нужд населения палестинского анклава. Точных цифр он не привел.

Как сообщила радиостанция Kan, военный кабинет министров Израиля согласился пропускать в Газу по два грузовика с топливом в день для нужд ООН и работы систем водоснабжения и канализации.