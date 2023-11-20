Афины считают важным и выгодным диалог с Анкарой

При этом глава МИД Греции Йоргос Герапетритис подчеркнул, что нельзя поступаться национальными интересами и суверенитетом

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Греция должна вести диалог с Турцией, он важен и выгоден для обеих стран, но при этом нельзя поступаться вопросами суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис, слова которого распространило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Герапетритис ответил в парламенте на вопрос независимого депутата Михалиса Хурдакиса, который обвинил правительство в том, что оно "во имя политики умиротворения намерено вступить в диалог с Турцией 7 декабря, игнорируя экспансионистские намерения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана". "Мнение греческого правительства таково, что нам следует вступить в диалог с Турцией, - сказал глава МИД. - Двум странам важно и выгодно добросовестно дискутировать, это, конечно, не означает, что мы отказываемся от каких-либо наших национальных интересов или что вопросы суверенитета могут обсуждаться на уровне политического диалога".

7 декабря в Афинах пройдет пятое заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием многих членов кабинетов министров двух стран. Ожидается, что стороны сосредоточатся на обсуждении тем позитивной повестки сотрудничества, таких как предпринимательство, туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство, окружающая среда, социальное обеспечение и здравоохранение, молодежь, образование и спорт.

Герапетритис также отметил, что в последние месяцы практически не было нарушений турецкой военной авиацией греческого воздушного пространства, и он надеется на продолжение такой политики. "Греция намерена добросовестно обсудить на уровне оценки единственный спор, который может быть рассмотрен в международной юрисдикции, а именно разграничение исключительной экономической зоны и континентального шельфа, и мы надеемся, что длительный период спокойствия сохранится над Эгейским морем. Потому что важно, и мы не должны это упускать из виду, что именно благодаря этим хорошим, честным отношениям, которые сложились за последние восемь месяцев, у нас было всего восемь нарушений воздушного пространства Греции, тогда как только в январе у нас была 1 тыс. нарушений", - подчеркнул Герапетритис. "Правительство Греции всегда будет оставаться верным служению национальным интересам без каких-либо уступок", - добавил он. "Важно иметь возможность вести переговоры на всех уровнях, чтобы наши разногласия каждый раз не вызывали кризисов", - пояснил глава МИД.

В то же время Герапетритис заявил, что "суверенитет страны распространяется на шесть [морских] миль [от ее побережья], но Греция оставляет за собой право в одностороннем порядке, самостоятельно, без каких-либо согласований расширить свои территориальные воды до 12 миль тогда и таким образом, как она сочтет это политически и дипломатически целесообразным".

Отвечая депутату от партии "Ники" Тасосу Икономопулосу, Герапетритис также подчеркнул, что "никогда не было ни одного случая демилитаризации греческих островов". "Греция не допускает, чтобы вопросы ее суверенитета подвергались сомнению или ставились в какой-либо форме диалога", - сказал министр.

Отношения Греции и Турции

Греция и Турция, являющиеся союзницами по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак). Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно угрожала Афинам, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны".

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство ограничено 6 морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгались ранее в зону полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимала на их перехват свои самолеты. Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая и демилитаризацию греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.