США еще не получили консульский доступ к редактору "Радио Свобода" Курмашевой

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Вашингтон признать ее незаконно удерживаемой

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованной в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не получили официального оповещения об ее аресте, - сказал он на брифинге для журналистов. - Мы запросили консульский доступ, но еще не получили его. Продолжим добавиться его".

Миллер не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли Вашингтон признать ее незаконно удерживаемой. Он сказал, что для присвоения такого статуса требуется "сочетание ряда факторов".

Советский районный суд Казани отправил Курмашеву в СИЗО до 5 декабря. Ее задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации).

Как стало известно из документов суда, Курмашева является гражданкой РФ и США, живет в Праге, судимостей не имеет.