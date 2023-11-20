США считают захват хуситами судна в Красном море нарушением международного права

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты требуют "немедленного освобождения судна и его экипажа"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают грубым нарушением международного права захват йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Захват хуситами судна Galaxy Leader в Красном море является грубым нарушением международного права. Мы требуем немедленного освобождения судна и его экипажа и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по ООН по поводу дальнейших шагов", - сказал он. Миллер не уточнил, будет ли американская администрация пересматривать решение об исключении хуситов из списка террористических организаций после инцидента с захватом судна.

19 ноября представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержан. Позже агентство Kyodo проинформировало, что оператором захваченного судна Galaxy Leader является компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.