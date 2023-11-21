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Палестино-израильский конфликт

В Госдепе заявили, что в Газе остаются более 1,2 тыс. граждан США и членов их семей

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что через контрольно-пропускной пункт "Рафах" выехало около 800 американских граждан, резидентов Соединенных Штатов и членов их семей

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. граждан США и членов их семей остаются на территории сектора Газа. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Через контрольно-пропускной пункт "Рафах" выехало около 800 американских граждан, резидентов США и членов их семей. Остается чуть более 1,2 тыс. человек, что больше, чем мы предполагали, когда объявляли об этом на прошлой неделе", - сказал Миллер.

Он добавил, что данные о числе американских граждан, погибших в результате нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября, остались без изменения. В течение месяца с момента обострения конфликта погибли еще шесть американцев, пять из них служили в Армии обороны Израиля, шестой - в погранвойсках еврейского государства, уточнил Миллер. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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