20 ноября, 22:14
Военная операция на Украине

Британия намерена продолжить подготовку бойцов ВСУ в 2024 году

Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи не уточнил количество военных, которых планируется обучать

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Великобритания продолжит осуществлять подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году и намерена сохранять лидерство в этой сфере. Об этом в письменном ответе на вопросы членов Палаты общин британского парламента заявил заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.

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"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, а также с другими союзниками и партнерами, чтобы лучше понять, каковы потребности Украины в том, что касается подготовки [военных], и как лучше всего сообща удовлетворять их. Соединенное Королевство намерено оставаться лидером в предоставлении Украине возможностей для обучения [военнослужащих] в течение всего 2024 года", - написал Хиппи.

При этом он не дал ответа на заданный ему вопрос о количестве бойцов ВСУ, которых инструкторы из Великобритании планируют подготовить в 2024 году.

В октябре в Минобороны королевства сообщили, что с 2015 года британские специалисты обучили больше 50 тыс. украинских солдат и офицеров. В частности, с 2015 года по февраль 2022-го Великобритания в рамках операции Orbital обучила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине эту программу свернули. Летом 2022 года Минобороны королевства начало операцию Interflex, в ходе которой на территории Великобритании программу подготовки прошли почти 30 тыс. украинских военных. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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