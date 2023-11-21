ВОЗ заявила о потрясении атакой на индонезийскую больницу в Газе

Во всемирной организации подчеркнули, что медики и гражданские никогда не должны подвергаться нападениям

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники и гражданские лица никогда не должны подвергаться нападениям. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что предпринятая в понедельник атака в секторе Газа на индонезийскую больницу вызвала во всемирной организации потрясение.

"ВОЗ потрясена нападением на индонезийскую больницу в северной части сектора Газа, в результате которого, как сообщается, погибли по меньшей мере 12 человек, включая пациентов и сопровождавших их лиц", - говорится в сообщении. По имеющейся у организации информации, в результате нападения десятки человек получили ранения. "Медицинские работники и гражданские лица никогда не должны подвергаться такому ужасу, особенно находясь в больнице", - констатировали в ВОЗ.

По ее данным, "индонезийскую больницу продолжают осаждать". Никому не разрешили войти в больницу или выйти из нее: поступили сообщения о стрельбе по тем, кто пытался покинуть больницу, но "пока нет сведений о раненых или погибших".

В ВОЗ напомнили, что за последние шесть недель имели место "многочисленные нападения на медицинские учреждения". С 7 октября организация зафиксировала 335 таких атак на палестинских территориях, в том числе 164 нападения в секторе Газа и 171 на Западном берегу реки Иордан. В Израиле зарегистрировали 33 нападения на медицинские учреждения.

В понедельник канал Al Jazeera сообщил, что израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы. По сведениям ливанского телеканала Al Mayadeen, жертвами ударов стали по меньшей мере 12 человек. Как утверждалось, полностью уничтожено операционное отделение больницы, несколько пациентов и врачей получили ранения.