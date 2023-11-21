Нидерланды призвали Израиль соблюдать международное гуманитарное право

И. о. главы МИД королевства Ханке Брюинс Слот отметила важность гуманитарных пауз, имеющих решающее значение для доставки помощи, медикаментов, а также других предметов первой необходимости в сектор Газа

ГААГА, 21 ноября. /ТАСС/. Нидерланды призывают Израиль к сдержанности и соблюдению международного гуманитарного права. Об этом заявила на своей странице в соцсети X (ранее Twiiter) и. о. главы МИД королевства Ханке Брюинс Слот по итогам переговоров в Тель-Авиве с израильским коллегой Эли Коэном.

В ходе встречи она выразила "соболезнования всем невинным израильтянам, погибшим в результате нападений ХАМАС 7 октября". "Нидерланды разделяют серьезную обеспокоенность по поводу заложников, которые в настоящее время все еще находятся в секторе Газа, - отметила и. о. министра. - Я будут продолжать подчеркивать необходимость их немедленного освобождения без каких-либо условий".

Слот также отметила важность гуманитарных пауз, имеющих решающее значение для доставки помощи, медикаментов и других предметов первой необходимости в Газу. "Я попросила [Израиль] проявлять сдержанность и действовать в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавила она.