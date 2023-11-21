20 ноября, 23:10

NYT: в США умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По информации издания, он умер 24 сентября в доме для престарелых

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Летчик Виктор Беленко, который в 1976 году перелетел на новейшем истребителе-перехватчике МиГ-25П в Японию, умер в США в возрасте 76 лет, сообщила газета The New York Times.

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Издание уточняет, что Беленко умер еще 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс. Совершивший предательство и перегнавший в Японию передовой перехватчик МиГ-25П летчик, в 1980 году получил американское гражданство и сменил свою фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.

Старший лейтенант Виктор Беленко 6 сентября 1976 года перелетел на МиГ-25П в Японию, приземлившись на аэродроме острова Хоккайдо, сделав тем самым секретный самолет достоянием спецслужб США. Несмотря на то что машина была вскоре возвращена Советскому Союзу, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и бортовым радиоэлектронным оборудованием перехватчика. 

Теги:
ЯпонияСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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