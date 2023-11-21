Трамп сообщил об отличном состоянии здоровья в день рождения Байдена

Бывший президент США опубликовал результаты своего медицинского обследования, где указывается, что проверки на умственные способности показали "исключительный результат"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, являющийся одним из главных претендентов на победу в президентских выборах в 2024 году, в день рождения нынешнего американского лидера Джо Байдена опубликовал результаты своего медицинского обследования, где указывается, что у него "отличное состояние здоровья".

В понедельник Байдену исполнился 81 год, и он, таким образом, стал самым пожилым главой государства в американской истории. В свою очередь Трамп опубликовал заключение своего лечащего врача Брюса Эронуолда, который указал, что его пациент за последнее время прошел несколько медицинских проверок, последняя из которых была 13 сентября. "По моему мнению, у президента США Дональда Трампа в настоящее время отличное состояние здоровья, а с его интересом к заблаговременным проверкам и профилактике своего здоровья он сможет наслаждаться здоровым образом жизни долгие годы", - говорится в заключении, которое Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

В документе также указывается, что проверки на умственные способности показали "исключительный результат". Анализы бывшего американского лидера находятся в норме, также указывается, что благодаря диете и физической активности тот сбросил вес.

19 ноября газета Politico сообщила, что однапартийцев демократа Байдена беспокоят его возраст, более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у Трампа, а также непопулярность среди населения экономических реформ вашингтонской администрации.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.