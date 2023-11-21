Figaro: Запад не смог ослабить Россию, она показала исключительную стойкость

Издание отмечает, что РФ с помощью союзников успешно справилась с санкционным давлением

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Западные страны не смогли добиться ослабления России ни в экономическом, ни в дипломатическом, ни в военном плане, Москва продемонстрировала исключительную стойкость. Об этом пишет газета Le Figaro.

Как отмечает издание, РФ с помощью союзников успешно справилась с санкционным давлением. "Обрушения российской экономики, на которое надеялся Запад, не произошло, - констатирует Le Figaro, - равно как и объявленной западными странами дипломатической изоляции России, поскольку государства глобального Юга выразили поддержку Москве или как минимум продемонстрировали доброжелательный нейтралитет в отношении Кремля".

В свою очередь Украина, продолжает газета, стоит перед угрозой военного поражения. После провала киевского контрнаступления некоторые на Западе уже начали задумываться о том, как может сложиться ситуация после разгрома Украины. "Вот уже несколько недель накапливаются плохие новости об Украине, в сторону которой дуют неблагоприятные ветры в политическом и дипломатическом контексте", - отмечает Le Figaro. Главным образом это касается ситуации на фронте, где Киев забуксовал "еще до возвращения осенней грязи и зимних холодов".

Развеялась надежда некоторых западных игроков на развал российской армии в среднесрочной перспективе. Издание отмечает, что "россияне в очередной раз показали исключительную стойкость". Москва демонстрирует способность адаптироваться на поле боя, меняя тактику с учетом поведения противника и активнее используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Другой проблемой для Киева стала война между Израилем и ХАМАС. Эскалация ближневосточного конфликта "за сутки вычеркнула Украину из медийной и политической повестки дня". Сосредоточенный "на восточном фронте" в течение почти двух лет Запад в итоге "переключил внимание на пороховую бочку Ближнего Востока".

Слабая помощь Запада

Издание считает, что западные государства, охваченные страхом эскалации украинского конфликта и опасениями, что Киев пойдет с оружием на Крым, "скупо, нерешительно и с опозданием оказывали Украине военную помощь". Ее хватило, чтобы сопротивляться на протяжении почти двух лет, но она не помогла Украине одержать победу над Россией. "Сегодня, когда Соединенные Штаты вынуждены вновь вкладывать средства в Ближний Восток, а предстоящие президентские выборы могут положить конец американской помощи Киеву, украинский вопрос неотступно преследует европейцев", - отмечает Le Figaro.

Хотя в Европе, в частности во Франции, звучат заявления, что после эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС помощь Украине не ослабла, реальные действия все еще остаются медленными и нерешительными.

Обещание поставить миллион боеприпасов к весне 2024 года пока выполнено лишь на 30%. Переход к военной экономике, о котором заявляли некоторые европейские лидеры, так и не состоялся. Обещания стратегической автономии Европы и ее геополитического усиления пока так и остались лозунгами, не нашедшими достаточной поддержки за пределами Франции, заключает Le Figaro.