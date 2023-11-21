Пашинян заявил о возможном большом потенциале сотрудничества Армении и Британии

По словам премьер-министра республики, отношения между Ереваном и Лондоном носят активный характер

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Лео Докерти, выразив уверенность, что у сотрудничества двух стран большой потенциал. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр отметил, что отношения между Арменией и Великобританией носят активный характер, и подчеркнул важность состоявшегося недавно первого заседания стратегического диалога Армения - Великобритания. Никол Пашинян выразил уверенность, что армяно-британское сотрудничество имеет большой потенциал и взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать его полной реализации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Докерти выразил мнение, что недавний официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Великобританию придал новый импульс расширению и углублению двусторонних связей.

"Были затронуты вопросы, связанные с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений, и подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года трехсторонних встречах. Стороны обсудили также гуманитарные проблемы более чем 100 тыс. вынужденных переселенцев в результате проведенной Азербайджаном политики <...> в Нагорном Карабахе и шаги правительства Армении по их решению. В этом контексте была подчеркнута важность гуманитарной поддержки международного сообщества населению Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.