Лондон и Сеул заключат соглашение об усилении технологического и оборонного сотрудничества

Британский премьер-министра Риши Сунак пояснил, что Соединенное Королевство и Республика Корея ориентированы на инновации, развитие новых технологий и защиту основанного на правилах международного порядка

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Южная Корея на этой неделе заключат соглашение об укреплении сотрудничества в сферах обороны и безопасности, а также разработки и внедрения новых технологий. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой премьер-министра Великобритании Риши Сунака, документ подпишут в среду в ходе трехдневного государственного визита в королевство президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

"Соединенное Королевство и Республика Корея ориентированы на инновации, развитие новых технологий и защиту основанного на правилах международного порядка, и поэтому партнерство для нас естественно, - заявил Сунак, слова которого приводятся в документе. - Соглашение Даунинг-стрит позволит нам стимулировать инвестиции, нарастить объемы торговли и построить дружеские отношения, которые позволят не только поддерживать глобальную стабильность, но и защищать наши интересы, а также выдержат испытания временем".

Подчеркивается, что соглашение позволит двум странам теснее сотрудничать в сфере кибербезопасности, значительно чаще осуществлять совместные учения и программы подготовки военнослужащих, укрепить связи между спецсужбами, а также компаниями, работающими в сфере оборонной промышленности. Помимо этого, британские и южнокорейские корабли начнут осуществлять совместные патрульные миссии, призванные обеспечить соблюдение режима санкций, введенных в отношении КНДР.

Как отметил прибывший в Лондон Юн Сок Ёль, которого цитирует агентство Yonhap, помимо этого, две страны значительно расширят спектр научно-технического сотрудничества, уделяя особое внимание технологии искусственного интеллекта, ядерной и возобновляемой энергетике, биотехнологиям, освоению космоса и совершенствованию полупроводников. Лондон также намерен заключить с Сеулом партнерство, нацеленное на обеспечение стабильных поставок полупроводников, вторым по объемам производителем которых в мире является Южная Корея. Ранее в этом году Лондон объявил о заключении такого партнерства с Токио.

Стороны намерены вскоре начать работу над обновленным соглашением о свободной торговле, которое придет на смену документу, подписанному в 2011 году. В заявлении правительства также сообщается об инвестициях в размере £21 млрд ($26,3 млрд), которые корейские фонды и банки намерены осуществить в Великобритании в ближайшие 5-10 лет.