В США заявили, что не увязывают помощь Газе с освобождением заложников

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что Соединенные Штаты не поддерживают выдвижения условий для доставки гуманитарной помощи в анклав

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что высказывания координатора Совета национальной безопасности (СНБ) США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгурка, увязавшего освобождение заложников радикальным палестинским движением ХАМАС с наращиванием объемов гуманитарной помощи сектору Газа, было вырвано из контекста. С соответствующим письменным заявлением выступила в понедельник руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон.

17 ноября Макгурк заявил, что договоренность Израиля и ХАМАС об освобождении заложников может быть достигнута в рамках многодневного прекращения боевых действий. "Освобождение большого числа заложников привело бы к продолжительной паузе в боевых действиях и масштабному притоку гуманитарной помощи", - отметил он, выступая в Манаме. "ХАМАС с первых дней говорило, что если вы хотите вернуть заложников, то им нужно топливо, больше гуманитарных поставок. Такова была сделка, которую они обозначили", - добавил координатор СНБ.

По мнению некоторых экспертов, в том числе бывших сотрудников администрации президента Джо Байдена, заявление Макгурка означает, что США не будут расширять гуманитарную помощь до тех пор, пока боевики не отпустят большую часть заложников. Тем не менее в Белом доме заявили, что координатор СНБ имел в виду другое. По версии американских властей, речь шла о том, что прекращение бомбардировок облегчает доставку больших объемов гуманитарной помощи и расширяет доступ к ней палестинцев. "Соединенные Штаты не поддерживают выдвижения условий для доставки гуманитарной помощи в Газу. Мы никогда этого не делали и не будем делать. Намеки на то, что Макгурк подразумевал это во время выступления в Манаме, неверно отражают [смысл] его заявления", - отметила Уотсон. "Мы постоянно прилагаем усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу и будем продолжать напряженно работать, чтобы обеспечить поступление все большего объема помощи", - добавила она.

Координатор во время выступления неоднократно возвращался к тому, чтобы напрямую увязать проблему заложников и предоставление помощи. "Увеличение объемов гуманитарной помощи, увеличение поставок топлива, пауза в боевых действиях наступят после освобождения заложников", - сказал он. Макгурк добавил, что США "стремятся удвоить эти цифры (объемы помощи - прим. ТАСС) как можно скорее, а далее они будут расти в геометрической прогрессии".

Договоренность об освобождении заложников

20 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби заявил, что США, Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры об освобождении заложников, как никогда близки к достижению договоренности. Кирби предупредил, что ничего нельзя считать предрешенным, пока работа не будет проведена в полном объеме.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе с двойным гражданством. Около 35 человек - это иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.