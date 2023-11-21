21 ноября, 01:10

Yonhap: атомный авианосец ВМС США зашел в южнокорейский порт

Визит Первой авианосной группы демонстрирует готовность Южной Кореи и Соединенных "к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи", заявили в южнокорейских ВМС

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Атомный авианосец США USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу города Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Нынешний визит в порт Первой авианосной группы демонстрирует твердую готовность Южной Кореи и США к реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи", - заявили в южнокорейских ВМС. С 12 по 16 октября в Пусане с визитом находился американский атомный авианосец "Рональд Рейган".

Ранее, как сообщило агентство Kyodo, КНДР уведомила Береговую охрану Японии о намерении запустить спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. КНДР безуспешно пыталась запустить первый разведывательный спутник в мае и августе. В Пхеньяне объявили о намерении предпринять третью попытку в октябре, но этого не произошло.

19 ноября министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник в течение недели или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая запустит свой первый военный спутник 30 ноября на ракете Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния. Позже Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея потребовал от Пхеньяна немедленно остановить подготовку к запуску. 

Теги:
СШАКНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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