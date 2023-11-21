21 ноября, 01:18
Военная операция на Украине

Зеленский считает большой ошибкой для военных заниматься политикой

Военнослужащий в этом случае начинает уделять меньше времени своим прямым обязанностям, пояснил украинский лидер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что занятие политикой для военных - большая ошибка, так как они начинают уделять больше внимания политической карьере, а не своим прямым обязанностям.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку", - сказал он в интервью газете The Sun.

Зеленский убежден, что военные на Украине активно начали заниматься политикой после "майдана" 2014 года, потому что "они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены".

Президент Украины также заявил, что в моральном плане в стране нет "патовой ситуации", несмотря на тяжелое положение на фронте.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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