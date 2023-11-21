Президент Таджикистана отправился с официальным визитом в Москву

После визита в Россию Эмомали Рахмон планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет 23 ноября в Минске

ДУШАНБЕ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился из Душанбе в Москву с официальным визитом, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

"Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вместе с президентом в Москву отправились министр иностранных дел, главы Минобороны и МВД, Минэнерго, Минэкономразвития, министерства промышленности и новых технологий, Минтранса, Минтруда, Минобразования, Минсельхоза, а также глава Национальной академии наук республики и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин 21 ноября проведет встречу с Рахмоном, на которой лидеры обсудят вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки. Также по итогам встречи планируется подписание некоторых документов, а после нее главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, в ходе визита планируются встречи в лидеров узком и расширенном составах. После визита в Москву Рахмон планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Минске 23 ноября. Путин ранее также сообщал о том, что примет участие в этом саммите.