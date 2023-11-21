21 ноября, 03:10
Военная операция на Украине

Зеленский считает, что усиление ПВО Украины вернет миллионы граждан в страну

По его мнению, их возращение положительно скажется на экономике государства и поможет покрыть большую часть дефицита бюджета

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обеспечение высокого уровня противовоздушной обороны (ПВО) обеспечит возвращение миллионов беженцев на Украину, что поможет улучшить ситуацию в экономике и покрыть большую часть дефицита бюджета. Такое мнение выразил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The Sun.

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"Если, например, семь-восемь крупнейших городов Украины будут обеспечены полной противовоздушной обороной, не только города, но и их регионы, мы сможем вернуть большинство наших людей из разных стран домой. Если мы вернем их, они будут работать и платить налоги. Этого будет, возможно, недостаточно, но по большей части закроет финансовый дефицит в нашем бюджете, и нам не будет нужно так много денег и финансовой помощи от США и европейских партнеров", - сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что предоставляемой западными партнерами Украины помощи для обеспечения противовоздушной обороны недостаточно. "Я думаю, это (поставки систем ПВО - прим. ТАСС) поможет нам, и не придется слушать от Конгресса [США] или откуда-то еще, что невозможно дать такие объемы финансовой помощи", - выразил мнение глава государства.

20 ноября издание Politico со ссылкой на данные Международной организации по миграции сообщило, что практически 600 тыс. украинцев были вынуждены переехать в Киев и близлежащие к столице населенные пункты из-за проблем с обеспечением ПВО в других регионах страны. По сведениям организации, в других крупных регионах Украины, например Днепропетровской и Харьковской областях, также наблюдается рост количества внутренних беженцев.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Верховная рада приняла 9 ноября государственный бюджет Украины на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Однако уже сейчас звучат мнения, что в бюджете прогнозируется больше поступлений, чем партнеры готовы предоставить. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, для покрытия дефицита Украине не будет хватать почти $10 млрд. Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что если власти не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров, будут урезаны расходы на образование и медицину. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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