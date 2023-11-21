21 ноября, 02:57

Три человека погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев в Газе

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Не менее трех палестинцев погибли в результате авиаударов ВВС Израиля на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, самолеты израильской армии провели массированный обстрел жилых домов и лагеря беженцев Джабалия, который с начала эскалации палестино-израильского конфликта неоднократно подвергался бомбардировкам. После авиаудара из-под обломков были извлечены тела трех погибших, еще несколько человек остаются под завалами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация