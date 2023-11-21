Три человека погибли при ударе ВВС Израиля по лагерю беженцев в Газе

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Не менее трех палестинцев погибли в результате авиаударов ВВС Израиля на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, самолеты израильской армии провели массированный обстрел жилых домов и лагеря беженцев Джабалия, который с начала эскалации палестино-израильского конфликта неоднократно подвергался бомбардировкам. После авиаудара из-под обломков были извлечены тела трех погибших, еще несколько человек остаются под завалами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.