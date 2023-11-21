21 ноября, 03:37
Военная операция на Украине

Зеленский считает, что Россия продолжит наступать, пока США и КНР не скажут ей прекратить

Президент Украины Владимир Зеленский. AP Photo/ Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Virginia Mayo

Президент Украины заявил, что его страна находится в эпицентре рисков Третьей мировой войны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украина находится в эпицентре глобальных рисков начала Третьей мировой войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The Sun. По его словам, Россия продолжит наступать, пока США и Китай не скажут ей уйти.

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"Украина сегодня - в эпицентре глобальных рисков начала Третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти с [украинской] территории", - сказал Зеленский. Он обвинил Москву в том, что она пытается использовать в своих целях обострение ситуации на Ближнем Востоке и может попытаться спровоцировать кризис на Балканах.

Зеленский считает, что Китай обладает особыми возможностями оказать давление на Россию с целью прекращения конфликта, так как Пекин не заинтересован в эскалации напряженности в разных точках мира. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКитайЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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