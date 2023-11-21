Япония следит за планом КНДР запустить спутник с учетом сообщений о возможной помощи РФ

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио всегда прилагает усилия для сбора и анализа информации относительно ситуации вокруг республики

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии внимательно следит за действиями КНДР в связи с планами Пхеньяна запустить искусственный спутник, в том числе с учетом сообщений о якобы оказанной со стороны РФ технологической помощи. Об этом заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы всегда прилагаем усилия для сбора и анализа информации относительно ситуации вокруг Северной Кореи, включая указанные вами моменты", - ответил он на вопрос журналиста, поинтересовавшегося оценками Токио в связи с заявлениями южнокорейской стороны о якобы оказанной со стороны России технологической помощи. Вместе с тем Мацуно отметил, что "с учетом характера дела" воздержится от комментариев относительно соответствующих сообщений и отдельных событий в отношениях РФ и КНДР.

КНДР ранее уведомила Береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. В мае и августе Пхеньян уже предпринял две неудачные попытки запуска первого разведывательного спутника и обещал запустить спутник в третий раз в октябре, но этого не произошло.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик 19 ноября высказал мнение, что "благодаря помощи России почти все проблемы с двигателем [ракеты-носителя] были решены", и запуск может состояться до конца ноября. До этого член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом, ссылаясь на данные разведки, выступил с утверждением о том, что Пхеньян якобы поставил РФ боеприпасы и оружие, а Москва проконсультировала КНДР по технологическим вопросам при подготовке к третьей попытке запуска спутника.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. В посольстве России в Сеуле утверждения Ю Сан Бома называли голословными спекуляциями.