Президент Казахстана также посетит Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану.

"24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии", - рассказали в пресс-службе.