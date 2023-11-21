21 ноября, 04:19

Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске

Президент Казахстана также посетит Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану.

"24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии", - рассказали в пресс-службе. 

Теги:
БелоруссияКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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