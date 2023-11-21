21 ноября, 04:42
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля продолжает изучать тоннели под больницей "Аш-Шифа"

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса, ХАМАС много лет контролировало медучреждение, что является нарушением международного права

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает изучать тоннели под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

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"Пока мы говорим, наши солдаты находятся рядом с больницей и внутри нее и ищут дополнительные шахты. В конце поисков мы покажем все, чтобы мир смог это увидеть", - сказал он.

"Аш-Шифа" является важной, даже ключевой частью военной инфраструктуры ХАМАС, причем как наземная, так и подземная часть. Они контролировали эту территорию много лет, управляли ей, отказывали в доступе медицинскому персоналу", - продолжил Конрикус. "Этому есть свидетельства, в том числе от английского врача, который говорил о том, что в больнице есть запретные для прохода зоны и подземный комплекс", - добавил он.

Конрикус также указал, что использование госпиталя в военных целях со стороны ХАМАС является нарушением международного права. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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