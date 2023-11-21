21 ноября, 05:07,
обновлено 21 ноября, 05:31

FAZ: Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус . EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Как сообщила газета, у главы Минобороны ФРГ запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус с необъявленным визитом прибыл в Киев. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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По данным издания, у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым. Как отмечает газета, Писториус приехал в Киев утром во вторник на поезде.

20 ноября Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. О его визите также заранее не сообщалось. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщила, что правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. В начале ноября правительство ФРГ сообщило о поставках киевским властям еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных ранее. В новую партию переданного Украине оружия тогда вошли также разведывательные беспилотники и радары. 

Теги:
УкраинаГерманияПисториус, Борис
© Информационное агентство ТАСС
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