21 ноября, 05:48

Эксперт: новый лидер Аргентины вряд ли изменит позицию по неприсоединению страны к БРИКС

Директор аналитического центра "Китайско-аргентинский наблюдательный совет" Патрисио Хиусто отметил, что основные союзники Хавьера Милея из партии "Республиканское предложение" поддерживают избранного президента в этом

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не изменит позиции по отказу от вступления в БРИКС 1 января, считает директор аналитического центра "Китайско-аргентинский наблюдательный совет" Патрисио Хиусто.

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"Уже ясно, что с правительством Милея Аргентина не вступит в БРИКС 1 января. Кроме того, его основные союзники из партии "Республиканское предложение" поддерживают эту позицию, так что я не вижу возможностей для изменения позиции", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Сам Хиусто считает отказ от вступления в БРИКС ошибкой. "Аргентина была приглашена в клуб, где есть мировые державы с большим весом. Там два наших основных торговых партнера - Китай и Бразилия, там Индия, Россия и еще пять стран, которые сейчас находятся в процессе вступления. На самом деле, Аргентина упустит прекрасную возможность", - убежден эксперт.

Об отношениях с Китаем

Хиусто также отметил, что идея Милея не вмешивать государство в торговлю с Китаем нереализуема и навредит местным компаниям.

"Эта позиция нереализуема с точки зрения природы двусторонних отношений. Отношения с Китаем определены стратегическими соглашениями, которыми занимаются на межгосударственном уровне, и они очень важны в целях создания основ для торговли и инвестиций", - сказал он.

По его словам, без государства у "аргентинского частного бизнеса не будет возможностей для переговоров с китайскими коллегами". "Эта модель нежизнеспосбна. Частникам необходимы ответы на вопросы, касающиеся внешней торговли, - это налоги, пошлины, фитосанитарные соглашения, торговые преференции. Есть рамки, в которые логично вмешиваются государства, и чтобы эти механизмы работали, нужно вести переговоры об улучшении условий", - отметил Хиусто.

Как считает эксперт, позиция избранного президента, который не хочет продвигать межгосударственные отношения с Китаем из-за неприятия коммунистических идей, абсурдна с точки зрения интересов Аргентины. "Если Милей действительно будет ее придерживаться, сложно сказать, что будет с отношениями. Возможно, будет полный паралич, очень серьезный дипломатический конфликт. Надеюсь, этого не произойдет", - добавил эксперт.

Позиция Хавьера Милея

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. 

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АргентинаКитайМилей, Хавьер
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