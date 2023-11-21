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Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу "Аш-Шифа" в своих целях более 15 лет

Ahmed El Mokhallalati/ via REUTERS
© Ahmed El Mokhallalati/ via REUTERS

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Ричарда Хехта, в июне 2007 года, когда в секторе Газа произошли бои между ХАМАС и сторонниками партии ФАТХ, боевики были размещены в больнице на постоянной основе

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Боевые подразделения радикального движения ХАМАС использовали больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа в военных целях по меньшей мере с 2007 года. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.

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"С 2007 года "Аш-Шифа" представляла из себя нечто большее, чем больница", - написал он в своем блоге на платформе Substack. По словам Хехта, в июне 2007 года, когда в секторе Газа произошли бои между ХАМАС и сторонниками палестинской партии ФАТХ, боевики были размещены в больнице на постоянной основе.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что после захвата власти в секторе Газа движение ХАМАС использовало больницу "Аш-Шифа" в качестве опорной базы и командного пункта. Кроме того, напомнил официальный представитель ЦАХАЛ, финские журналисты сообщали, что в 2014 году боевики запускали ракеты с территории этого медицинского комплекса.

Как подчеркнул Хехт, в настоящее время израильские военные занимаются изучением построенной ХАМАС подземной инфраструктуры и сбором доказательств того, что боевики на протяжении многих лет использовали эту больницу.

Армия обороны Израиля начала утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, располагался основной командный штаб движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где могут укрываться около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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