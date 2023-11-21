Алиев заявил, что Франция "готовит почву" для новой войны на Южном Кавказе

По словам президента Азербайджана, Франция использует свое положение в Совбезе ООН для "геополитических интриг" в различных регионах

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Франция занимается поощрением сепаратистов и вооружением Армении, тем самым подготавливая почву для развязывания новой войны на Южном Кавказе. Об этом говорится в приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие".

"Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион - Южный Кавказ, поддерживая сепаратистские тенденции и сепаратистов, вооружая Армению и навязывая военную политику, поощряя реваншистские силы в Армении и готовя почву для развязывания новой войны в нашем регионе", - указал Алиев в приветствии, которое зачитал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Алиева, Франция также использует свое положение в Совете Безопасности ООН для "геополитических интриг" в различных регионах, а западные организации используются Парижем для давления на другие страны.

Конференция "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие" проходит в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Движение объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и мирное сосуществование на принципах независимости и равноправия. В него входят 120 государств, еще несколько стран, включая Россию, и международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку в 2019 году саммита движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 годах. Позднее председательство страны было продлено еще на один год.