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обновлено 21 ноября, 06:08
Палестино-израильский конфликт

СМИ: страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе

Это возможно при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации, отметила гостелерадиокомпания Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Персидского залива готовы оказать финансовую помощь Газе после завершения конфликта, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА). С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan.

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По ее данным, изменения, которых арабские страны Персидского залива ждут от ПНА, затрагивают также смену палестинского руководства. Союзники Палестины уже неоднократно вкладывали значительные средства в восстановление Газы после израильских операций и опасаются, что их инвестиции снова окажутся напрасными, утверждает Kan.

Еще одним условием, необходимым для оказания финансовой поддержки анклаву, является согласие Израиля на принятие дорожной карты в урегулировании палестинского вопроса. Официальные лица в Израиле и арабских странах пока данную информацию не комментировали. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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