21 ноября, 06:14

В Киргизии могут ввести штраф за неявку на выборы президента и парламента

Предлагаемые поправки в законодательство предусматривают штраф за неявку на выборы в размере около 5 тыс. сомов

БИШКЕК, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты национального парламента Киргизии предлагают внести поправки в законодательство, которые предусматривают введение штрафа за неявку избирателей на президентские или парламентские выборы без уважительной причины.

"Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (Верховного совета) сегодня, 21 ноября, рассмотрел и одобрил проект конституционного закона "О внесении изменений в конституционный закон Кыргызской Республики "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" и законопроект "О внесении изменения в кодекс о правонарушениях" в первом чтении", - сообщила пресс-служба киргизского парламента.

Как отметили в пресс-службе, инициатором принятия внесения поправок выступил народный избранник Тазабек Икрамов, который утверждает, что основной целью законопроекта является "полноценное обеспечение граждан на осуществление своей власти непосредственно на выборах и референдумах".

"Проектом конституционного закона предлагается внести норму о том, что все граждане Кыргызской Республики, проживающие на ее территории, обязаны участвовать в выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, за исключением лиц, имеющих уважительные причины", - отметили в пресс-службе.

По ее сведениям, часть депутатов предлагают обозначить в законе перечень уважительных причин, а также порядок и механизмы наложения и взыскания штрафов. В то же время их оппоненты убеждены, что проект закона нарушает действующие нормы конституции страны, поскольку право "избирать и избираться" является правом граждан, а не их обязательством.

Предлагаемые Икрамовым поправки предусматривают штраф за неявку на выборы в размере 5 тыс. сомов (около 5 тыс. рублей). 

Теги:
Киргизия
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