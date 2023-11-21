21 ноября, 07:11,
обновлено 21 ноября, 07:13
Палестино-израильский конфликт

Израильская армия ответила огнем на запуск противотанковых ракет из Ливана

Армейская пресс-служба сообщила, что о пострадавших не сообщалось

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары в Ливане по месту запуска трех противотанковых ракет в направлении города Метула на израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Недавно были зафиксированы три запуска противотанковых ракет с территории Ливана в сторону города Метула на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

"В ответ солдаты ЦАХАЛа наносят удары по местам, откуда велся огонь из Ливана", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "после недавнего срабатывания сигналов тревоги на севере Израиля подозрений о проникновении в воздушное пространство нет". Ранее военные проинформировали, что сирены ПВО прозвучали в северных районах Израиля. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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