Израильская армия ответила огнем на запуск противотанковых ракет из Ливана

Армейская пресс-служба сообщила, что о пострадавших не сообщалось

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары в Ливане по месту запуска трех противотанковых ракет в направлении города Метула на израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно были зафиксированы три запуска противотанковых ракет с территории Ливана в сторону города Метула на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

"В ответ солдаты ЦАХАЛа наносят удары по местам, откуда велся огонь из Ливана", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "после недавнего срабатывания сигналов тревоги на севере Израиля подозрений о проникновении в воздушное пространство нет". Ранее военные проинформировали, что сирены ПВО прозвучали в северных районах Израиля.