СМИ: Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, из плена ХАМАС в еврейское государство вернут детей, их матерей, а также других женщин

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к соглашению об освобождении израильских заложников и прекращении огня. С таким утверждением выступил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Нам еще предстоит техническая работа, но мы действительно очень близки к сделке", - приводит телеканал слова чиновника. По его данным, сначала будет освобождена первая группа из 50 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, а вторая группа, еще 50 человек, сможет вернуться на родину в обмен на продление режима прекращения огня. Из плена ХАМАС в Израиль будут возвращены дети, их матери, а также другие женщины.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка сообщил, что условия соглашения об освобождении заложников будут раскрыты Катаром в ближайшие часы.

До этого сообщалось, что ХАМАС готово на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на четырех- или пятидневную паузу в боевых действиях, освобождение около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу. Представители ХАМАС пояснили, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей, радикалам необходимо собрать их в первые дни перемирия при условии, что еврейское государство воздержится от авиаударов. Кроме того, движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников, если ему удастся обнаружить их в секторе во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. В основном это граждане Израиля, в том числе люди с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, в большинстве своем граждане Таиланда, работавшие в Израиле.