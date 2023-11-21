FT: ЕС может ограничить свободу передвижения дипломатов РФ

По данным газеты, такое предложение на обсуждение странами Евросоюза вынесла Чехия

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее сведениям, соответствующее предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые "труднее подделать".

Целью таких мер якобы станет "борьба со шпионажем", утверждают представители Чехии. Издание отмечает, что подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций.

Как утверждается в чешском проекте ограничений, сейчас российские диппредставители могут беспрепятственно перемещаться по территории ЕС с визами, выданными странами сообщества, что осложняет "отслеживание потенциальной шпионской активности". Представители Еврокомиссии не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать возможность введения подобных рестрикций в отношении российских дипломатов.