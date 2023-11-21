21 ноября, 07:04,
обновлено 21 ноября, 07:23
Санкции в отношении России

FT: ЕС может ограничить свободу передвижения дипломатов РФ

AP Photo/ Gerald Herbert
© AP Photo/ Gerald Herbert

По данным газеты, такое предложение на обсуждение странами Евросоюза вынесла Чехия

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times.

Читайте также
Послы ЕС обсудили 12-й пакет санкций против РоссииСМИ: 12-й пакет санкций ЕС затронет российские ювелирные изделияЕС может ввести санкции против главы Росфинмониторинга и ВТЦ "Царские волки"

По ее сведениям, соответствующее предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые "труднее подделать".

Целью таких мер якобы станет "борьба со шпионажем", утверждают представители Чехии. Издание отмечает, что подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций.

Как утверждается в чешском проекте ограничений, сейчас российские диппредставители могут беспрепятственно перемещаться по территории ЕС с визами, выданными странами сообщества, что осложняет "отслеживание потенциальной шпионской активности". Представители Еврокомиссии не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать возможность введения подобных рестрикций в отношении российских дипломатов. 

Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация