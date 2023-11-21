Глава Пентагона заявил, что у США нет волшебной палочки для ВСУ

По словам Ллойда Остина, Киев ждет изматывающая борьба

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", - сказал Остин на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова главы Пентагона приводит издание "Страна".

По мнению Остина, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение. "Все зависит от предоставляемых [Киеву] военных возможностей и их сочетания с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя <...>. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - добавил он.

Остин посетил Киев 20 ноября, где, в частности, встретился с Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. Накануне визита Остина советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.