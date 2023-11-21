Глава кризисного центра Литвы призвал не закрывать еще два КПП на границе с Белоруссией

По словам председателя национального центра по управлению кризисами Вилмантаса Виткаускаса, необходимо усилить меры технического контроля

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией проблему контрабанды кардинально не решит, вместо этого необходимо усиливать меры технического контроля. Об этом в эфире национального радио LRT заявил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Закрытие пунктов пропуска не является единственным и наиболее эффективным способом борьбы с контрабандой. Нам необходимо оснастить ответственные службы оборудованием рентгеновского контроля, внедрить аналитические и организационные меры укрепления охраны границы", - сказал он.

Контрабанда, по его словам, является лишь одним из факторов напряженной ситуации на границе. "Необходимо говорить о более широком контексте проблем: нелегальной миграции, довольно агрессивных действиях пограничных служб Белоруссии, проводимой разведывательной деятельности", - отметил Витакаускас. Закрытие еще двух КПП вряд ли, по его мнению, необходимо. "Система этого не показывает", - сказал он.

В августе 2023 года Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией. Вскоре глава МВД Агне Билотайте заявила, что намечено закрыть еще два КПП. Премьер-министр Ингрида Шимонате отметила на это, что в ближайшее время такая мера не планируется. В ноябре с предложением закрыть два КПП выступил комитет Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам.

В новость внесена правка (11:31 мск) - передается с уточнением месяца в последнем предложении, верно - в ноябре.