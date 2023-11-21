Глава Пентагона пообещал долгосрочную помощь Украине

Ллойд Остин добавил, что США всегда будут на стороне демократии

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин записал видеообращение, где пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Свое заявление он сделал, стоя на фоне принадлежащего раскольнической Православной церкви Украины Михайловского Златоверхого собора в центре Киева.

"Я прибыл в Киев [в понедельник] с важным посланием: Соединенные Штаты поддерживают Украину и мы будем с ними в долгосрочной перспективе", - подписал Остин видеозапись, размещенную в соцсети X (ранее Twitter).

Ролик сделан в вечернее время, за Остином виднеются купола собора, а людей рядом нет. Министр утверждал, что 20 ноября в Киеве провел день "интенсивных обсуждений" с украинским руководством.

"США всегда будут на стороне демократии, на фоне того, что украинцы демонстрируют упорство и силу. <...> Мы объединили союзников и партнеров, выступивших против России, чтобы добиться прогресса на пути в светлое будущее. Именно в этом и состоит суть американского лидерства, а наша решимость больше, чем когда бы то ни было", - отметил министр в видеообращении.

Отдельно он опубликовал несколько сообщений по итогам визита в Киев. Остин, в частности, встретился с украинскими военными и заверил их, что США работают с союзниками над обеспечением "всего необходимого для достижения успеха на поле боя". По оценке главы Пентагона, украинские военные совершают боевой "марафон, а не спринт".

Министр обороны США посетил Киев 20 ноября, где, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $100 млн. Остин, как писали украинские СМИ, в Киеве заявил, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины волшебной палочкой. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба. По мнению министра, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.