ABC: США более чем на 30% сократили поставки снарядов на Украину из-за Израиля

По словам украинского чиновника, Киев рискует потерять позиции на поле боя "очень дорогой ценой"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились "более чем на 30%" с начала операции Израиля в секторе Газа в прошлом месяце. Об этом сообщила американская телекомпания ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"У нас большие проблемы... Основные боеприпасы не поступают", - сказал он. По словам чиновника, США сократили "более чем на 30%" поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО республике, а снабжение жизненно важными 155-мм артиллерийскими снарядами составляет "около 60-70% от общего объема поставок на Украину". В этом контексте собеседник телекомпании заявил, что Украина рискует потерять позиции на поле боя "очень дорогой ценой". "Они [американские официальные лица] говорили нам, что это [поддержка Израиля] не повлияет на обязательства (со стороны США - прим. ТАСС), но она повлияла", - добавил чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев в понедельник для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.