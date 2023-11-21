Президент Таджикистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Эмомали Рахмона сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который является председателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Таджикистана со стороны РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в ходе официального визита в Россию, передает корреспондент ТАСС.

Рахмон принял участие в церемонии с делегацией правительства Таджикистана, прибывшей с ним в Москву. Президента сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин, который является председателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Таджикистана со стороны РФ.

Президент Таджикистана прибыл в Москву 21 ноября с официальным визитом. В аэропорту его также встречал Хуснуллин, в церемонии была задействована рота почетного караула, которая исполнила гимны двух государств.

По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональную и международную повестку. По итогам встречи планируется подписать ряд документов, а затем главы двух стран выступят с заявлениями для СМИ.