21 ноября, 08:26
Военная операция на Украине

Писториус заверил украинские власти в продолжении помощи со стороны Германии

Министр обороны ФРГ выразил Киеву солидарность, глубокую связь и "восхищение отважной и кровопролитной борьбой, которая тут ведется"

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил украинские власти в том, что Берлин продолжить оказывать помощь Киеву.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я здесь, чтобы, во-первых, пообещать новую помощь, а также выразить нашу солидарность, глубокую связь и наше восхищение отважной и кровопролитной борьбой, которая тут ведется", - заявил глава Минобороны. Его подход к журналистам на площади Независимости в Киеве транслировал телеканал NTV.

Министр возложил цветы к мемориалу "героям майдана". "10 лет назад мы стали свидетелями, очевидцами событий, последствия которых ощущаются до сегодняшнего дня", - утверждал он. Это второй визит Писториуса в качестве министра обороны на Украину.

О Евромайдане 

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название Евромайдан, агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на УкраинеПисториус, Борис
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