21 ноября, 08:45

В Китае заявили, что продолжат содействовать долгосрочному развитию отношений с Аргентиной

Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай продолжит развивать долгосрочные и стабильные отношения с Аргентиной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отношение избранного аргентинского президента Хавьера Милея к Китаю.

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"Китай готов совместно с Аргентиной и дальше содействовать стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений", - сказала Мао Нин.

Она напомнила, что Китай - второй по величине торговый партнер Аргентины и крупнейший импортер аргентинской сельскохозяйственной продукции.

"Обе страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества", - резюмировала Мао Нин. 

Теги:
АргентинаКитайМилей, Хавьер
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