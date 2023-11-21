В Китае заявили, что продолжат содействовать долгосрочному развитию отношений с Аргентиной

Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай продолжит развивать долгосрочные и стабильные отношения с Аргентиной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отношение избранного аргентинского президента Хавьера Милея к Китаю.

"Китай готов совместно с Аргентиной и дальше содействовать стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений", - сказала Мао Нин.

Она напомнила, что Китай - второй по величине торговый партнер Аргентины и крупнейший импортер аргентинской сельскохозяйственной продукции.

"Обе страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества", - резюмировала Мао Нин.